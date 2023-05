Al zeker 3.000 wandelaars doen mee aan Urban Walk, die passeert aan BMCC, Grootseminarie én ruïnes van Sint-Donaaskerk

Jezelf heruitvin­den met... een oude worstenma­chi­ne en overschot­jes vis: “Maar het recept van onze zalmkroket blijft uiteraard wel geheim”

‘Never waste a good crisis’. Corona dwong het sociale maatwerkbedrijf (de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen, die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen) Sobo in Brugge om een oplossing te vinden voor het wegvallen van belegde broodjes. Die vonden ze bij voedseloverschotten van het nabijgelegen visbedrijf Mowi. Niet minder dan 10.000 zalmkroketten later wordt nagedacht over nog meer productie: “Mensen zijn er dol op.”