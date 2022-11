Al 1.500 van 8.000 brieven van Guido Gezelle online te lezen (mét commentaar): “Correspondentie leert ons veel over zijn persoonlijkheid”

Het zijn de vrijwilligers van het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek die nu al 1.500 brieven online beschikbaar maken. Gezelle wisselde een pak brieven uit, onder meer met leerkrachten van het Sint-Lodewijkscollege, maar ook met bekende ‘taalbroeders’ van toen zoals Willem De Vreese, Ignace De Coussemaker of Karel Deflou. Enkel die laatste was een Bruggeling. De familie Deflou had een antiquariaat in de Gruuthusestraat. “Ze communiceerden vooral over de taal en de studie van middeleeuwse handschriften in Brugse kloosters”, zegt Els Depuydt van de Openbare Bibliotheek. “De correspondentie leert ons veel over de persoonlijkheid van Gezelle.”