Agence Coucke neemt intrek in nieuw pand in Brugse binnenstad

“Woningen met een ziel zijn ons ding, we kennen elk straatje binnen het ‘ei van Brugge’ en we hebben de evolutie van de Brugse vastgoedmarkt van op de eerste rij meegemaakt”, zegt Olivier Cappelle van Agence Coucke. “Ons kantoor was tot 2014 gevestigd in de Noordzandstraat, naast de Proxy Delhaize, nadien in de Sint-Jakobsstraat 3, vlakbij de Eiermarkt. We verhuizen nu opnieuw, naar het Muntplein 2, een herenhuis – de vroegere interieurzaak De Munt – die perfect aanleunt bij wat we doen en waar we voor staan.”