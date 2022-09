Acht zwanen gestorven in Brugge, dus neemt stad extra maatregelen: “Doen er alles aan om de zwanen zo goed mogelijk te beschermen”

Wie aan de zwanen raakt, raakt aan de Bruggeling. Dus als er zwanen sterven, beroert dat de Breydelstad. Zeker omdat de zwanen eindelijk weer zorgeloze maanden achter de rug hadden, na een lange periode van quarantaine. “Tijdens de warme zomer konden de Brugse zwanen weer volop genieten van hun vrijheid. We hebben geen dode zwanen meer door botulisme of blauwalg. Maar nu is er dus de vogelgriep”, zegt Van Volcem.

Acht dode zwanen

Het vogelgriepvirus circuleert sinds november 2021 onafgebroken bij wilde vogels. In die periode werden op meer dan 90 locaties besmettingen vastgesteld. Nadat het ophokken van vogels niet langer wettelijk verplicht was, werden de Brugse zwanen in mei weer vrijgelaten. De zwanen in de Brugse wateren bleven lange tijd gespaard van de ziekte. Tot nu. “Na één bevestigd geval van vogelgriep bij de Brugse zwanen, werden ondertussen acht dode zwanen geteld op de Brugse Reien. Deze zieke dieren hadden symptomen van de vogelgriep, wat nader onderzoek bevestigde”, zegt Mercedes Van Volcem. “Gezien de huidige besmetting, voorzien we onmiddellijk verhoogd toezicht en verzorging voor alle Brugse zwanen."

Van een nieuwe ophokplicht voor de zwanen is evenwel geen sprake, zo blijkt. “Ophokken wordt door het FAVV sterk afgeraden in dit stadium, omdat één besmette zwaan in een groep dicht op elkaar voor problemen kan zorgen. Het is beter om hen in open lucht te laten en zo wat afstand te creëren", legt Van Volcem uit. “Monitoring op het terrein is zeer belangrijk om kort op de bal te spelen. Zo gaan verzorgers twee tot driemaal per dag ter plaatse om de dieren visueel te checken op symptomen. Dode zwanen of watervogels worden zo snel als mogelijk verwijderd en nadien onderzocht door een labo. Ook zieke dieren worden meteen weggehaald en in isolatie geplaatst. Hun gezondheid en welzijn wordt opgevolgd door een dierenarts, de verzorgers en het Vogelopvangcentrum”, zegt de schepen.