Acht zwanen gestorven in Brugge, dus neemt stad extra maatregelen: “Doen er alles aan om de dieren te beschermen”

BruggeDroevig nieuws vanuit Brugge, waar al acht zwanen gestorven zijn, mogelijk na een uitbraak van vogelgriep. Opvallend is dat de zwanen pas sinds 14 mei weer vrij rondzwemmen. Toch worden de zwanen niet opnieuw opgehokt omdat ze dan sneller de ziekte aan elkaar doorgeven. “Het is beter hen in openlucht te laten en zo wat afstand te creëren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). De gezondheid van de dieren wordt wel nauwlettend opgevolgd.

Wie aan de zwanen raakt, raakt aan de Bruggeling. Dus als er zwanen sterven, beroert dat de Breydelstad. Zeker omdat de zwanen eindelijk weer zorgeloze maanden achter de rug hadden na een lange periode van quarantaine. “Tijdens de warme zomer konden de Brugse zwanen weer volop genieten van hun vrijheid. We hebben geen dode zwanen meer door botulisme of blauwalg. Maar nu is er dus de vogelgriep”, zegt Van Volcem.

Acht dode zwanen

Het vogelgriepvirus circuleert sinds november 2021 onafgebroken bij wilde vogels. In die periode werden op meer dan negentig locaties besmettingen vastgesteld. Nadat de ophokplicht van vogels niet langer wettelijk verplicht was, werden de Brugse zwanen in mei weer vrijgelaten. De zwanen in de Brugse wateren bleven lange tijd gespaard van de ziekte. Tot nu. “Na één bevestigd geval van vogelgriep bij de Brugse zwanen werden ondertussen acht dode zwanen geteld op de Brugse Reien. Deze zieke dieren hadden symptomen van de vogelgriep, wat nader onderzoek bevestigde”, zegt Van Volcem. “Gezien de huidige besmetting voorzien we onmiddellijk verhoogd toezicht en verzorging voor alle Brugse zwanen."

Volledig scherm In mei werden de zwanen vrijgelaten na een lange ophokplicht, hier schepen Mercedes Van Volcem en burgemeester Dirk De fauw © Benny Proot

Dagelijkse controles

Van een nieuwe ophokplicht voor de zwanen is geen sprake. “Het FAVV raadt dat af in dit stadium omdat één besmette zwaan in een groep dicht op elkaar de anderen kan besmetten. Het is beter de dieren in open lucht te laten en zo wat afstand te creëren", legt Van Volcem uit. “Verzorgers gaan twee tot drie keer per dag ter plaatse om de dieren te checken op symptomen. Dode zwanen of watervogels worden zo snel mogelijk verwijderd en nadien onderzocht door een labo. Ook zieke dieren worden meteen weggehaald en in isolatie geplaatst. Hun gezondheid en welzijn wordt opgevolgd door een dierenarts, de verzorgers en het Vogelopvangcentrum”, besluit de schepen.

“Verzorgers die het terrein betreden om voederbakken te vullen, moeten hun schoeisel grondig reinigen en ontsmetten voor ze naar een andere locatie gaan. We doen er alles aan om de zwanen te beschermen en zijn al een versnelling hoger geschakeld in de hoop verdere verspreiding te voorkomen.”

LEES OOK:

Volledig scherm © Benny Proot

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.