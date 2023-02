Aanleg van gas- en elektriciteitsleidingen in Zuidzand- en Dweersstraat

De aannemer werkt in de Zuidzandstraat (tussen huisnummer 8 en 28) in het voetpad en in de Dweersstraat. Na de sleufwerkzaamheden waarbij de hoofdleidingen worden aangelegd vinden de huisaansluitingen plaats. Deze zijn beperkt qua omvang en hinder. De werken zijn afgerond op 17 maart. De rijweg van de Zuidzandstraat is tijdens deze werken niet onderbroken. Voetgangers gebruiken het voetpad aan de overkant van de werfzone. De laad- en loszones en/of parkeerplaatsen in de Zuidzandstraat, aan de huisnummers 8 tot 28, zijn in de werfzone gelegen en dus niet bruikbaar. In de Dweersstraat blijft Interparking bereikbaar.