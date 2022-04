Aan vooravond van fusie legt haven van Zeebrugge positieve cijfers voor: vanaf 28 april is Port of Antwerp-Bruges een feit

Vanaf 28 april gaan Port of Antwerp en Port of Zeebrugge samen in zee als ‘Port of Antwerp-Bruges’. Van januari tot maart boekte Zeebrugge dus een erg positieve evolutie, goed voor een totale goederenoverslag van 13.838.535 ton. De vloeibare bulk ging met 34 procent omhoog, ook de roll-on/roll-off trafieken gingen omhoog, net als de containers en het aantal behandelde nieuwe wagens. Nadeel is dan weer dat er heel veel wagens geparkeerd staan door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Voor de haven van Zeebrugge is het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste handelspartner. De bestemmingen op de Thames (+12,5%) en de Humber (+18,3%) vertonen sterke groei. Ook de diensten via Ierland blijven fors toenemen en kennen een toename van maar liefst 31 procent. In het eerste kwartaal van 2022 mocht de haven van Zeebrugge opnieuw 23 cruiseschepen verwelkomen. Tussen januari en maart 2021 lag de cruisesector nog stil door de pandemie.

Wereldspeler

“De prachtige resultaten van de haven van Zeebrugge zijn een mooie afsluiter van een tijdperk waarin de haven van Zeebrugge zich ontwikkelde tot een wereldspeler”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De haven is een absolute troef in onze regio en zal dat ook blijven in de nieuwe structuur. De fusie met de haven van Antwerpen betekent een nieuw begin voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en projecten in Antwerpen en Zeebrugge.”

Nieuw avontuur

Dat denkt ook Tom Hautekiet, CEO van Port of Zeebrugge: “De sterke resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2022 bewijzen nog maar eens de toewijding en motivatie van alle medewerkers binnen de haven van Zeebrugge. Dat 2022 in het teken staat van verandering, is algemeen bekend. De fusie met de haven van Antwerpen betekent niet alleen het einde van een tijdperk als ‘Zeebrugse haven’, maar kondigt eveneens een nieuw avontuur aan, waarin iedere partij een rol zal vervullen om de gezamenlijke doestellingen te realiseren. Door samen de blik te richten op de toekomst, kunnen we nieuwe projecten ontwikkelen om ieders belangen en groei tegemoet te komen.”