80 laatstejaars Atheneum Brugge worden week lang politici en moeten probleemkwesties oplossen

Brugge Smeulende vloerbrand in Brugs Conservato­ri­um: “Schade lijkt beperkt tot waterscha­de”

De brandweer was zaterdagmorgen druk in de weer in het Brugs Conservatorium in de Sint-Jakobsstraat in Brugge. Daar werd namelijk rookontwikkeling op de bovenste verdieping opgemerkt. Het bleek uiteindelijk om een smeulende brand onder aan een vloer te gaan. “Hopelijk lopen de werken geen vertraging op”, aldus de directeur.

9 april