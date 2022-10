7.500 bezoekers en heel wat indrukwekkende droneraces op Marinebasis in Zeebrugge

Een festival op het terrein van Marine, je zou het niet meteen verwachten en toch maakte onder meer Franky De Smet Van Damme zijn opwachting in Zeebrugge. Tijdens dit evenement pakte de marine uit met een Techno Village in een scheepsloods met heel wat demonstraties voor het ‘drone-, gaming-, VR-, AR- en cyberfeestje van het jaar’ Niet meteen wat je verwacht van een organisatie die strak in het pak zit, maar ze halen echt alles uit de kast om jongeren aan te spreken en dat is ook gelukt. “We hebben over gans het weekend 7.500 bezoekers gehad. Het is een geslaagde derde editie”, vertelt Olivier Vogels. De vorige twee jaar werden overschaduwd door coronamaatregelen. “Het was de eerste keer dat we echt alles uit de kast konden halen.” En dat deden ze ook. “We hebben eigenlijk nagedacht hoe we zelf zouden willen ‘verleid’ worden om voor een bepaald bedrij te komen werken en het heeft echt gewerkt. 35 procent van alle bezoekers viel onder de categorie mensen die we zoeken. Voor de dronerace was de top van Europa aanwezig onder de droneracers. Het was dan ook behoorlijk indrukwekkend om te zien.”