685 Oekraïners in Brugge, ‘amper' 46 hebben werk

In december vorig jaar waren er 163 gehuisvest via publiek verblijf, 523 via privaat verblijf. Op 15 januari waren er 120 leerlingen ingeschreven in het basisonderwijs, en 121 in het secundair onderwijs. Iedereen die een leefloon ontvangt, is aangemeld om Nederlands taal (NT2) te volgen in dagonderwijs, waar momenteel een wachtlijst is tot maart. Op Oekraïners die zich hebben ingeschakeld in vrijwilligerswerk is geen zicht en één Oekraïner is aan de slag bij de stad-OCMW als ‘toeleider in diversiteit’.