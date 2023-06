60 plaatsen, twee ton lichter dan zijn voorganger en stiller dan ooit: dit is de elektrische bus die je straks over Brugse kasseien ziet rijden

Actie voor meer openbare toiletten in Brugge: “Voor mannen zijn er diverse urinoirs, maar vrouwen staan opnieuw in de kou”

“Het is hoog tijd dat Brugge meer inspanningen levert om voldoende en betere toiletten aan te bieden. Een toilet is meer dan enkel een sanitaire stop. Voor heel wat mensen is het ook een medische noodzaak, waarbij hygiëne een cruciale rol speelt.” Aan het woord zijn de actievoerders die zaterdagmorgen hadden postgevat voor de Sint-Salavatorskathedraal.