“54.000 medewerkers in de zorgsector gezocht tegen 2030": Vlaams minister Crevits trapt die grote zoektocht af in Brugge

Initiatief welkom

Bij i-mens werken 12.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers. “We zoeken verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden, poetshulpen en onthaalouders”, zegt Van Mossevelde. “Daarom trekken we naar de markten. Eerst in Brugge, later ook in Antwerpen, Leuven, Gent en Hasselt.” Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits juicht het initiatief toe. “In heel Vlaanderen zoeken we 54.000 medewerkers in de zorgsector tegen 2030. Elk initiatief is dus welkom om mensen warm te maken voor deze job.”