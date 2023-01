50 Venetiaanse kostuums te bewonderen in centum van Brugge tijdens eerste weekend van februari

Op zaterdag wordt het gezelschap ontvangen op de Burg door burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Pablo Annys (Vooruit). Vanaf 14 uur is er een stoet die een traject volgt langs de Markt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ‘t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof en Steenstraat. De Brugse koetsiers zullen de parade ondersteunen. Op zondag kan je de kostuums ook een hele dag lang bewonderen in een 30-tal straten van het centrum. “Dit jaar valt ons evenement samen met de eerste Koopzondag van het jaar. Voor de vzw BHC een duidelijke keuze om ook het shoppen op zondag op deze manier aantrekkelijker te maken. We trekken een pak mensen aan die speciaal komen naar Brugge om foto’s te maken van de kostuums”, benadrukt voorzitter Dirk Vanhegen. Stad Brugge zorgde voor de opmaak van de affiche en de online communicatie. Daarnaast stelt de stad ook infrastructuur en de nodige vergunningen ter beschikking.

Nieuwe kostuums

Elk kostuum is een origineel stuk, het resultaat van vele uren opzoek- en naaiwerk. Het echte Venetiaanse masker is een essentieel onderdeel van de outfit. De traditie wil dat er elk jaar een nieuw kostuum wordt aangemaakt. De Brugse Rita Peers, zaakvoerster van Den Elder in de Langestraat, coördineert het event. “Tijdens de vorige editie was mijn kostuum een ode aan de Brugse zwanen. Mijn creatie voor dit jaar wordt iets helemaal anders. Zelf heb ik 6 verschillende Venetiaanse kostuums in mijn kast hangen. De deelnemers komen uit Wallonië, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.”