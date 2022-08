50 klanten en personeelsleden geëvacueerd na brandalarm bij Inno in Steenstraat

Brugge Een heerlijk kopje thee in het gezelschap van... kippen, het kan bij Kippen Theetuin: “Maar het zijn geen circusdie­ren”

In de Vaartstraat in de wijk Sint-Pieters in Brugge is Kippen Theetuin geopend. Dat is een gloednieuwe horecazaak waar je, naast zelf samengestelde thee, liefdevol ontvangen wordt door gastvrouw Liesbeth en haar acht kippen. Ze volgde een opleiding om de dieren zelfs in interactie te laten komen met haar klanten. “Kippen zijn bijzonder intelligent”, zegt ze.

16 augustus