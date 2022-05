450 Belgische orthopedische chirurgen volgen congres in Brugs BMCC

Brugge Op citytrip door de stad van Dominique Persoone: “Ik vind hier alles dichtbij, dat is ongekende luxe”

Eigenlijk woont chocolatier Dominique Persoone (51) in Damme, maar Brugge draagt hij in het hart. Hier begon het voor hem allemaal als succesvol chocolatier, met ondertussen winkels in Antwerpen en Brugge, een plantage in Mexico en een fabriek in Congo. “Vaak vergeet je de schoonheid van Brugge, tot je aan de andere kant van de wereld bent geweest. Dan besef je: alles zo dichtbij, dat is ongekende luxe.”

12 mei