45 werknemers van metaalbedrijf Dana Belgium fietsen in Alpen voor vzw Sterrenkinderen: “We zijn fel aangegrepen door het verhaal van een collega”

Bij het bedrijf Dana Belgium, in de industriezone Ten Briele, hebben ze wel wat ervaring met stevige fietsavonturen. “We willen natuurlijk dat iedereen fit blijft, de gezondheid voorop stelt en zich goed in z'n vel voelt”, klinkt het. “We zijn trots op de mensen die deze uitdaging zien zitten.” Op 21 juni trekken 45 fietsfanaten van het bedrijf de Franse Alpen in voor vier dagen afzien. Ze beklimmen onder meer de Col de la Bonette. “Maar in totaal zullen we zeven beklimmingen doen, goed voor een totaal van 400 kilometer en 9.000 hoogtemeters. We vertrekken in Brugge met de bus, om dan ter plaatse de uitdaging aan te gaan.”