420 leerlingen uit 22 Brugse klassen helpen mee met de paddenoverzet

“Vorig jaar werden 2.245 padden, 1.014 kikkers en 185 salamanders overgezet”, somt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) op. “In de Zeeweg hebben we deze legislatuur tegelijk zeven tunnels geplaatst, zodat de dieren veiliger kunnen oversteken.” De paddenoverzet is volop bezig. In de Weidestraat in Assebroek alleen al zijn in drie dagen 1.000 amfibieën overgezet. De Brugse scholen helpen mee: 22 klassen komen in samenwerking met het Brugse Natuurcentrum alles van dichtbij meemaken.