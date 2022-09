400 meter lang en 62 meter breed: op één na grootste containerschip ter wereld meert aan in Zeebrugge

Met een capaciteit van 23.992 TEU (een aanduiding voor de afmeting van containers) is de Ever Act het grootste schip in capaciteit dat de Port of Antwerp-Bruges ooit mocht verwelkomen. Het is 400 meter lang en 62 meter breed. Eigenaar is het Taiwanese bedrijf Evergreen, al vaart het schip onder een Panamese vlag. “De Ever Act is op een paar centimeter na even groot als ons vorige recordschip de HMM Algeciras. Die had een capaciteit van 23.964 TEU”, laat de haven weten.