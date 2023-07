40 deelnemers springen in Brugse reien om aandacht te vragen voor waterkwaliteit tijdens Big Jump

Eén kilometer aanschui­ven, tongkus met Goldband en bassist in de file: dit is de feestedi­tie van Cactusfes­ti­val

De veertigste editie van het Cactusfestival is uit de startblokken geschoten. Goed nieuws voor de muziekfans die een ticket hadden: de deuren gingen een uurtje vroeger open dan gewoonlijk. Rond 15 uur stroomden de eerste festivalgangers toe in Minnewaterpark. Al snel was over het de koppen lopen, want de mensen zakten massaal af om de Nederlandse hitsensatie Goldband aan het werk te zien.