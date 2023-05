4.000 deelnemers aan CM Urban Walk verkennen Brugse binnenstad: “Zoontje Bill van 6 weken mag ook mee op stap”

Brugge Er zit nóg een Belg onschuldig in de cel - of toch volgens zijn ouders: "Tanguy kreeg levenslang in Cambodja, na een leugen en een schijnpro­ces”

Nu Olivier Vandecasteele na 15 maanden in een Iraanse cel terug thuis is, vatten de ouders van Tanguy Taller (42) uit Brugge opnieuw moed. Ook hun zoon zit, volgens hen toch, onschuldig in de cel. Niet in Iran op verdenking van spionage, wel in Cambodja wegens drugssmokkel. “Tanguy moet al 56 maanden op een betonblok slapen.” Maar hem vrij krijgen, ligt nog moeilijker - en niet alleen omdat de kroongetuige plots dood is.