300 VIVES-studenten blazen de West-Vlaamse centrumsteden nieuw leven in

Brugge Brugge geeft vier amokmakers plaatsver­bod, maar drie daarvan duiken meteen weer op in uitgaans­buurt: “Eén had zelfs boksbeugel op zak”

Het is Brugge menens om de rust in de uitgaansbuurt te laten terugkeren. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) legde al vier amokmakers een plaatsverbod op en vanaf november gaat ook officieel het glasverbod in. Opvallend: die plaatsverboden maakten alvast in het eerste weekend weinig indruk. Drie van hen kwamen zelfs gewoon weer feesten in Brugge, maar werden betrapt. Dirk De fauw legt uit hoe Brugge verder zal optreden op de zwakke plekken.

28 oktober