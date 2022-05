30 maanden cel voor lid jeugdbende die 14-jarige jongen vernederde in Brugge

A.H. was volgens zijn minderjarige kompanen de aanstoker. Die verklaringen waren blijkbaar niet naar de zin van de beklaagde, want hij bedreigde een van de minderjarigen. Bij zijn arrestatie op 15 juli werd de boksbeugel in kwestie aangetroffen. Twee weken eerder had H. in Sint-Andries ook al een jongeman van zijn fiets geduwd en geslagen. Na die discussie over een geleend kostuum zou de beklaagde dat slachtoffer nog steeds bedreigen. Op de zitting verklaarde hij zelfs dat hij afgeperst wordt.