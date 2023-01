24 uren aan één stuk studeren: dan doen massage en pannenkoeken tussendoor extra deugd

Brugge Krijgen we in 2023 eindelijk doorbraak in Brugse stadiondos­siers? “Ik hoop dat de eerste steen nog dit jaar wordt gelegd”

Krijgen we dit jaar – eindelijk – een doorbraak in de Brugse voetbalstadionsaga? Het dossier loopt ondertussen al sinds 2006, maar waarom loopt het telkens mis? En waarom is er nu wél vertrouwen in een goede afloop? Meer zelfs: het goede nieuws zou wel eens sneller dan verwacht kunnen komen. Wij geven u een stand van zaken in het meest complexe en aanslepende Brugse dossier van de afgelopen jaren.

7 januari