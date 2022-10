21-jarige Bruggeling op slag dood bij zwaar ongeval op A11: ook hond overleden

De file was ontstaan nadat eerder die ochtend een vrachtwagen zijn lading had verloren. De bestuurder van de bestelwagen merkte de vrachtwagen achteraan de file wellicht te laat op en reed erop in. De ravage was groot en de bestuurder had geen schijn van kans. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar konden enkel zijn overlijden vaststellen. Het gaat om een 21-jarige Bruggeling. In het voertuig zat ook een hond, die eveneens overleed. Gezien de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld.