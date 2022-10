2 jaar (!) vertraging voor nieuw Cerclestadion na beslissing Raad van State: “En toch laten we deze locatie niét los”

Zeebrugge ASSISEN. “Justitie moet na 12 jaar iemand hebben, anders is dat een blaam”: verdedi­ging vraagt vrijspraak op proces rond duinen­moord

De advocaten van Kenan Bulut (57) hebben in hun pleidooi op het proces rond de duinenmoord zwaar uitgehaald naar het Openbaar Ministerie. Volgens de verdediging wil justitie met de vervolging van de Turkse Rotterdammer enkel een blaam vermijden. “Het bewijs is er niet, dus zal u hem vrijspreken”, klonk het in de richting van de jury. “Ik ben zelf slachtoffer in dit verhaal”, vertelde de beschuldigde dan weer in zijn laatste woord.

20 oktober