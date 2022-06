150.000 euro voor een zomer zwemmen in de Brugse reitjes: is dat stilaan te veel gevraagd? “We zullen ergens op moeten besparen”

Brugge Vermiste vrouw (37) uit Brugge levenloos teruggevon­den, echtgenoot doet oproep: “Zoek alsjeblief hulp als je mentale problemen hebt”

De vermiste Leen Lippevelde (37) uit Brugge is levenloos teruggevonden, zo bevestigt haar familie. Haar echtgenoot doet in tranen een oproep. “Zoek alsjeblieft hulp als je met mentale problemen kampt”, zegt hij. “Leen heeft dat ook gedaan. Maar de ziekte was helaas te sterk.”

