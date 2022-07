14e editie van Kolenkaaifeest verbindt de bewoners en de booteigenaars: "Dit is echt een warme buurt”

James Law (46) die samen met zijn partner Kim Vanheukelom (41) op de woonboot Haleakala leeft langs de Kolenkaai vertelt ons dat de Kolenkaaifeesten aanvankelijk bedoeld waren om de afstand tussen de booteigenaars en bewoners kleiner te maken. Law: “Die verstandhouding is ondertussen opperbest. Het is ook heel fijn dat Philippe Duvivier en zijn partner Gwenny Stevens meestappen in dit verhaal. Ze hebben een kunsttentoonstelling opgezet in de hal van hun totaal gerenoveerde pand waar ook werk te zien is van enkele buren.”

Patrick D’Hondt is alvast in zijn nopjes met het mooie weer. “We hebben jammer genoeg ook al jaren gehad dat ons event uitgeregend werd waardoor we er een financiële kater aan overhielden. We kunnen gelukkig rekenen op een korting van de provincie voor de huur van het geluidsmateriaal terwijl het stadsbestuur ons tafel en stoelen ter beschikking stelt. We hebben in de loop der jaren ook een kleine financiële reserve opgebouwd maar we organiseren dit zeker niet om er geld mee te verdienen.” Hij benadrukt dat er solidariteit heerst onder de buurtbewoners en de booteigenaars. “Als je hier met een lading hout voor je kachel aankomt, dan zijn er spontaan buren die komen helpen met het uitladen. De Kolenkaai is echt een levendige en warme buurt.”