145 leerlingen van Brugse school even geëvacueerd door brandgeur

BruggeEén van de afdelingen van het Sint-Andreasinstituut langs de Boninvest in Brugge is donderdagmiddag even ontruimd nadat de elektriciteit er was uitgevallen. Daarenboven was er sprake van een sterke brandgeur in de school.