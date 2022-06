120 kunstwerken bewonderen tijdens 28ste Beeldenroute in Lissewege

Brugge IN BEELD. Laatste­jaars Sint-Leo Hemelsdae­le springen massaal Brugse Reien in

Het is een heuse traditie voor de zesdejaars van het Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge: vlak voor het einde van het schooljaar springen ze allemaal in de Brugse Reien. Dinsdagmiddag was dat opnieuw het geval.

14 juni