1 op 10 werknemers in West-Vlaanderen is niet-Belg

De groei van het aandeel niet-Belgische werknemers over de laatste vijf jaar is 19,8 procent. Zowel het aandeel als de groei in West-Vlaanderen blijven onder het gemiddelde voor België. Dat stelt hr-dienstverlener Acerta vast op basis van een onderzoek bij zo’n 28.500 bedrijven, waarvan 3.800 uit West-Vlaanderen. Buurland Frankrijk is in West-Vlaanderen veruit het best vertegenwoordigd, nagenoeg 15 procent van de niet-Belgische werknemers heeft de Franse nationaliteit. In West-Vlaanderen zijn de meeste niet-Belgen actief in de voedingssector en in vervoer en logistiek.