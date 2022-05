Zwemseizoen 2022: kouder water zonder reserveringen

,,Het water voelt prima en is niet koud, ook al is het hier buiten best fris”, zegt Jack Schoenmaker nadat hij zijn hand uit het wedstrijdbad van Wolfslaar heeft gehaald. De man weet waarover hij praat, want hij komt hier al sinds zijn jeugd over de vloer. Wel zwom Schoenmaker tijdens de coronaperiode minder omdat er gereserveerd moest worden. Dit terwijl het bewegen hem goed doet.