Zundert viert na twee jaar weer écht Aardbeienfeesten

De Aardbeienkoningin

Jaarlijks wordt een Aardbeienkoningin uitgekozen. Je kunt haar zien als de vertegenwoordiger van de feesten. Dit jaar was de eer aan Jess Jochems (18). ,,Toen ik hiervoor werd gevraagd, had ik geen idee wat een Aardbeienkoningin was”, lacht ze. ,,Ik zei in eerste instantie dan ook nee.”

Na een goede uitleg en wat aandringen besloot ze het echter toch te doen. ,,Vandaag beviel eigenlijk wel goed, beter dan verwacht”, zegt Jess. ,,Ik wist toch nog niet zo goed wat ik moest verwachten, maar het was leuk. We hebben lekker weer, dus ik kon genieten van het zonnetje”, vertelt ze op zaterdagavond. ,,Vanochtend liepen we met de harmonie vanuit café Victoria naar De Willaert, waar we de Aardbeienfeesten officieel openden. Daarna liepen we langs de winkels en de verschillende kraampjes van de jaarmarkt.”