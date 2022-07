Zundert schaart zich achter stikstofzorgen van agrarische sector

Maïsdool­hof Prinsen­beek in het teken van Vuelta Holanda

Prinsenbeek - Maïsdoolhof Hof van Overveld in Prinsenbeek staat dit jaar in het teken van Vuelta Holanda. Reden hiervoor is natuurlijk dat West-Brabant, en in het bijzonder Breda, in augustus de Spaanse wielerronde verwelkomt.

11 juli