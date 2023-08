Zorgen om blessure NAC-aanvoerder, aanwinst Kuijpers in aantocht

met video Tentjes om in te slapen en een tv: enorm drugslab Breda was klaar om voor lange tijd op volle toeren te draaien

BREDA - Tientallen vaten, ketels, jerrycans en honderden liters chemicaliën. Het drugslab dat de politie donderdag aantrof in Breda is een van de grootste in zijn soort in Nederland. ,,In elk geval de grootste van het afgelopen jaar in de eenheid Zeeland-West-Brabant”, zo verklaart de politiewoordvoerder.