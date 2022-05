Zorgen met een hoofdletter, dat was Maaike van Pruissen (1960-2021)

Al op jonge leeftijd leidde de voetstappen van Maaike van Pruissen uit Breda richting het ziekenhuis. ,,Haar moeder werkte als voedingsassistente in het ziekenhuis, in het oude Ignatius”, zegt Gerda Gijsbrechts, die 13 jaar haar collega is geweest. ,,Maaike begon daar op 16-, 17-jarige leeftijd als weekendhulp. Ze is nooit meer weggegaan. Een paar jaar geleden hebben we haar 40-jarig jubileum gevierd in het ziekenhuis.”