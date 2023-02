Zonder Tilburgse steun laat Yeti's zien dat Breda klaar was voor een volledig eigen ijshockeyclub

Hoever kan Yeti's komen in het eerste jaar waarin ze op eigen benen staan? Het is een vraag die veel ijshockeyfans uit Breda zich voor dit seizoen hebben gesteld, en de club zelf stiekem ook. En wat blijkt? Met doorgewinterde ijshockeyfanaat Peter van Kaam aan het roer is een play-offticket nog haalbaar. ,,De stad is klaar voor een eigen ijshockeyclub.”

Jarenlang kwamen oud-spelers van Tilburg Trappers naar Yeti's om de selectie aan te vullen én te versterken. Ook werd de helft van de thuisduels van de Bredase club in Tilburg gespeeld. Na drie jaar vond het bestuur dat het tijd dat de club op eigen benen ging staan. Dus kwam er een plan en werd Peter van Kaam gezien als dé man om dat plan uit te voeren.

Quote De beleving is in Canada wel even wat anders dan in Nederland Peter van Kaam

‘Let’s grow together’, luidt een van de slogans van de club. ,,En zo voelt het ook echt”, zegt Van Kaam. ,,Ik word overal bij betrokken en transparantie is heel erg belangrijk binnen de club. Ik ben dan wel trainer van het eerste team, maar word ook betrokken bij keuzes over de jeugdafdeling.”

Op jonge leeftijd naar ijshockeywalhalla Canada

Dat Yeti's bij Van Kaam uitkwam, is niet zo gek. Hij is op zijn zachtst gezegd geen onbekende in het Nederlandse ijshockey. Als speler van jong Oranje ging hij op jonge leeftijd al de wereld rond voor WK's en op zijn vijftiende stond hij al in het eerste van de Eindhoven Kemphanen, totdat die club failliet ging en hij naar Canada vertrok. ,,Je komt daar echt in een ijshockeywalhalla”, blikt hij terug. ,,De beleving is daar wel even wat anders dan in Nederland.”

Heimwee bracht hem terug naar Nederland en hij maakte furore met de Tilburg Trappers. Voor het grote Oranje kwam hij niet meer in aanmerking, maar met meerdere kampioenschappen kijkt hij terug op een mooie carrière.

De cirkel was voor hem helemaal rond toen hij daarna terugkeerde in Eindhoven, waar Kemphanen weer uit het faillissement was getrokken. Daar droeg hij zijn steentje bij aan de wederopbouw. Eerst als speler, daarna als trainer. Hij pakte zelfs een titel in de eredivisie. Het was dan ook geen toeval dat Peter van Kaam hoog op het lijstje stond om te helpen om de Yeti's naar een hoger plan te tillen. ,,De stad is klaar voor een eigen ijshockeyclub", was de trainer met het bestuur eens.

Nog twee duels te gaan

Zonder de samenwerking met de Trappers was het nog onzeker hoever Yeti's kon komen in de eredivisie, maar voor Van Kaam was de sportieve doelstelling in zijn eerste seizoen duidelijk: ,,We wisten dat de play-offs haalbaar waren.” Daarvoor zijn de Bredanaars op de goede weg, maar hangt alles nog af van het laatste weekend.

Quote Het is nog steeds m'n cluppie natuurlijk en dat is best apart Peter van Kaam over de tegenstander van zondag; Eindhoven Kemphanen

Met nog twee duels te gaan, zijn vier teams in de race om drie promotieplaatsen. Van deze vier heeft de ploeg uit Breda nu de beste papieren, maar om zeker te zijn moet er gepresteerd worden in het slotweekend. ,,We moeten zaterdag eigenlijk gewoon winnen. Dan is aan alle onzekerheid een einde”, blikt Van Kaam vooruit op de wedstrijd tegen directe concurrent Red Eagles Den Bosch.

Als dat niet lukt is er een dag later een tweede kans voor de Yeti's, uitgerekend tegen de Eindhoven Kemphanen: de ploeg waar Van Kaam als kind zijn eerste puck in het netje sloeg en de club die hij terug omhoog hielp na het faillissement. ,,Het is nog steeds m'n cluppie natuurlijk en dat is best apart. Ik ken nog veel mensen van de club, dus als we tegen hen zouden winnen, geeft dat wel een extra gouden randje aan het weekend.”

Volledig scherm Peter van Kaam is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Yeti's. © Pix4Profs/Peter Braakmann