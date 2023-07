Zonder Femke Bol stormt nationaal kampioene Cathelijn Peeters lachend op haar doel af: ‘Ik wil er alles uithalen’

Breda komt met kersvers klimaat­plan: van stroom uitwisse­len tot een groene bosbuffer

BREDA - Bufferzones voor de natuur, groene bevoorrading van winkels in de binnenstad en alle woningen in 2044 van het gas af. In het nieuwe klimaatplan trekt Breda alles uit de kast om klimaatverandering tegen te gaan.