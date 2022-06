Zomers klûnen op Vaderdag in Breda

Dieren­pa­rtij niet blij met paarden­tram en roofdieren­show op Bredase Nassaudag

BREDA - Als het aan de Partij voor de Dieren ligt rijdt er tijdens de Nassaudag maandag 6 juni geen paardentram door Breda. Ook de roofvogelshow die in het Chassépark wordt gehouden, is de partij een doorn in het oog.

