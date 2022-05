Zomerkampen Breda: ‘We willen ervoor zorgen dat kinderen met meer geluk door het leven gaan’

BREDA - Kinderen uit Breda die nog meewillen met Zomerkampen Breda doen er goed aan om zich in te schrijven. ,,Het Jongerenkamp zit al vol. Alleen bij het Brakkenkamp en Tienerkamp is nog plek.”

Van spelletjes in het bos, tot lekker voetballen, zwemmen, sporten, bonte avond en spelen in de speeltuin. Alles is heerlijk ouderwets bij de Bredase Zomerkampen. ,,We willen de kinderen laten stralen en genieten, zonder sociale media”, zegt de nieuwe voorzitter Ozkan Hoff (30). ,,Als je met ons meegaat op zomerkamp ben je een week lang helemaal weg van de waan van de dag. Geen mobieltjes, beperkt zakgeld en geen apparaten. Geloof me, dat is heerlijk voor de kinderen.”

Brakkenkamp

Zomerkampen Breda bestaat 52 jaar. Ieder jaar, behalve in coronajaar 2020, trekt de hele groep naar kampterrein Sparrenhof in Tilburg. Hoff: ,,Verspreidt over drie weken gaan er 450 kinderen mee. Zo'n 150 per week. Ouders hoeven niet bezorgd te zijn dat hun kind opgaat in de massa. Groepjes bestaan uit zes kinderen en ieder groepje heeft een eigen begeleider. Zo hebben we op het Brakkenkamp, dat is de leeftijdsgroep van 6 tot en met 9 jaar, tien groepjes. Er gaan hier maximaal zestig kinderen mee.”

Hoff wijst erop dat het Jongerenkamp al vol zit. ,,Kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst. Bij het Brakkenkamp en Tienerkamp is nog wel plek.”

Een van de activiteiten tijdens Zomerkampen Breda

Rugzakje

Het zomerkamp staat open voor alle kinderen, maar de doelgroep waar de stichting zich op richt zijn kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. Hoff: ,,En kinderen met een rugzakje, kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Het is onze motivatie om ervoor te zorgen dat deze kinderen met wat meer geluk door het leven kunnen gaan. Daar doen onze 130 vrijwilligers hun uiterste best voor.”

Veilig

Volgens Hoff is het belangrijk dat ouders met jonge kinderen zien dat ze hun kind veilig op vakantie kunnen sturen. Hoff: ,,Ouders die hun kind nooit eerder op kamp hebben gestuurd, zitten vaak met twijfels. Bij ons staat echter veiligheid voorop. We hebben bijvoorbeeld een gouden regel en dat is dat een vrijwilliger nooit alleen is met een kind. Er moeten altijd minstens twee vrijwilligers of andere kinderen aanwezig zijn. Dat doen we om kinderen te beschermen, maar ook onze eigen organisatie. Want als er iets gebeurt, dan ben je weg als organisatie. Daarom screenen we al onze vrijwilligers en krijgen ze een interne training. Dan weten we of iemand bij ons past.”

Kinderkamp van ZOKA, zomerkampen Breda.

Lions

Hoff gaat proberen om Zomerkampen financieel te versterken. ,,We krijgen subsidie en hebben sponsors, maar we kunnen wel wat extra steun gebruiken. Daarom zijn we erg blij met de steun van Lions Quatro Breda. Het is hun doelstelling om kansarme kinderen in Breda te helpen. Ze willen ons steunen met voedingsmiddelen, materialen en vervoer. Dat gaat ons enorm helpen.”

Hoff heeft in 2020 de voorzittershamer overgenomen van Wilfred Huysmans. Huysmans was 25 jaar lang voorzitter. Zomerkampen Breda worden van 25 juli tot en met 12 augustus gehouden in Sparrenhof in Tilburg. Zie: zomerkampenbreda.nl