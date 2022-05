‘Zijn dat de Russen?’, Cadetten oefenen in Bredase binnenstad

De militairen in opleiding lopen vanuit de poort van de KMA in formatie over het Kasteelplein, over de Grote Markt en via de Ginnekenstraat naar het Valkeniersplein. ,,Hé daar zijn de echte soldaten", roept een marktkoopman. Een collega reageert: ,,Heb jij in dienst gezeten Wim?” Daar heeft Wim wel een antwoord op: ,,Nee ik was te slim.”