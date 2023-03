Zelfs corona zet geen rem op de horecagroei in Breda: vijftig extra zaken in drie jaar

Afgang van NAC tegen Jong Ajax net geen record, één keer een grotere thuisneder­laag in de eerste divisie

Heel even leek NAC tegen Jong Ajax op weg naar de grootste thuisnederlaag uit de clubgeschiedenis. Zo erg werd het uiteindelijk niet (2-6). Slechts één keer eerder werd er door de thuisclub in de Keuken Kampioen Divisie met grotere cijfers verloren in Breda.