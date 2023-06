Ze verloren drie kinderen en de jongste is ongeneeslijk ziek, maar Ria blijft positief: ‘Ze hebben alles uit het leven gehaald’

Toppianist Kelvin Grout verbindt zich aan Nieuwe Veste: ‘Ik heb met beroemdhe­den gewerkt, maar ook in Breda is genoeg talent’

BREDA - Met Kelvin Grout (70) haalt Nieuwe Veste in Breda een pianist binnen met een grote staat van dienst. Grout gaat aan de slag als ‘Artist in Residence’ en heeft grote plannen: ,,Concerten, masterclasses. Ja ook in Breda is er genoeg talent.”