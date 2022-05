Zaterdagavond stapavond trekt veel jongeren naar Breda Jazz Festival

Oud-buurtvader Mohamed Abarbie in Geeren-Zuid: ‘Laten we de draad weer oppakken’

BREDA - Mohamed Abarbie (57) was zestien jaar toen hij met zijn ouders vanuit Marokko in Breda terechtkwam. Hij woont nu twintig jaar in Geeren-Zuid, daarvoor twintig jaar in de Haagse Beemden. Hij werkte in de bouw, doet al jaren vrijwilligerswerk en was één van de buurtvaders. Hij wil de groep nieuw leven inblazen, om vooral voeling te houden met de jongeren.

