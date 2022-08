WOZ-waarde stijgt overal in West-Brabant, Drimmelen en Steenbergen enorme stijgers

De ‘villagemeente‘ Bloemendaal is de absolute koploper in Nederland. Huizen hebben er een gemiddelde WOZ-waarde van 828.000 euro. In West-Brabant scoort op dit vlak Alphen-Chaam altijd hoog. Woningen hebben daar op 1 januari 2022 een WOZ-waarde van 399.000 euro, een jaar eerder was dat nog 370.000 euro.