Worstelen met teleurstellende verkiezingsopkomst Breda: ‘Deze trend moeten we keren’

BREDA - Net als in de rest van Nederland was de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Breda laag: 47,5 procent. De gemeenteraad breekt zich het hoofd over de vraag hoe het zover is kunnen komen.

Quote

Bij de installatie van de raad liet burgemeester Paul Depla zich eind maart al ontvallen dat hij bezorgd is over de beroerde opkomst: ,,Weten we kiezers onvoldoende te boeien?’’

Teleurstellend

Dat ongemak wordt gedeeld door de fracties. ,,De lage opkomst is teleurstellend. We moeten onderzoeken wat de oorzaak is’’, zei VVD-voorman Boaz Adank donderdag tijdens een raadsvergadering.

Quote Deze trend moeten we keren. Younes Nahnahi, raadslid PvdA Breda Wel is hij blij dat dertig van de 39 politici met voorkeurstemmen in de raad zijn gekomen. Zijn GroenLinks-collega Marike de Nobel vindt dat maar betrekkelijke winst: ,,Wat ons bindt, van rechts tot links, zijn de zorgen om de opkomst. Ook al is het mooi om te zien dat zoveel mensen met voorkeurstemmen zijn gekozen, wat zegt dat over betrokkenheid van inwoners? Wat zegt het over de uitslag?’’

Ook PvdA-raadslid Younes Nahnahi ziet weinig redenen om euforisch te zijn over de start van de nieuwe raadsperiode. ,,Deze trend moeten we keren’’, zegt de sociaal-democraat. ,,Anders is de democratie elke vier jaar de grote verliezer.’’ Waarna hij het voorstel lanceerde om de Rekenkamer Breda onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de tegenvallende opkomstcijfers.

Overigens zijn er partijen die al langer een vermoeden hebben wat daar de oorzaak van is. Zowel LPF als Forum voor Democratie constateren dat ‘de burger het vertrouwen in de politiek is kwijtgeraakt’. ,,We moeten laten zien dat dingen echt veranderen’’, zei Forum-raadslid Marnix van Woudenberg dan ook.

Zout in de wonde

Terwijl de raad debatteert over de vraag waarom meer dan de helft van de stemgerechtigde Bredanaars thuis blijft, strooit Leo van den Berg, voorzitter van de Wijkraad Breda Noord, zout in de wonde. Hij heeft uitgerekend dat in delen van de Hoge Vucht amper een kwart van de bewoners is gaan stemmen.

In een brief aan Depla vraagt Van den Berg wat dit betekent voor ‘het draagvlak voor lokale democratie in onze wijk’: ,,Verkiezingen moeten een feest voor de democratie zijn. Hoe voorkomen we dat dit ‘feest’ in Breda-Noord uitmondt in een dinner for two?’’