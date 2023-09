Woonzorgcentrum heeft eigen camping Ananas: ‘De camper is van een collega, de tent is van mij’

42 maanden cel geëist tegen bestuurder die niets wist van dertig kilo amfetami­nen in kofferbak

Zou er iemand zijn die de auto van een vriend even leent en eerst gaat kijken wat er eventueel in de kofferbak ligt? Waarschijnlijk niet. De 20-jarige A. E. uit Oosterhout had dat beter wel kunnen doen. Donderdag moest hij zich voor de Middelburgse rechtbank verantwoorden voor het bezit van een kleine dertig kilo amfetaminen met een straatwaarde van 250.000 euro.