Woningoverval in Breda: daders doen zich voor als medewerkers KPN

met videoBREDA - Bij een flat aan de Brusselstraat in Breda is maandagochtend een woningoverval gepleegd. Dat gebeurde rond 9.10 uur. Een woordvoerster van de politie geeft aan dat meerdere daders zich hebben voorgedaan als medewerkers van telecombedrijf KPN, om zo binnen te komen.

Waarschijnlijk gaat het om drie daders. Of zij gewapend waren, is nog onduidelijk. Na de overval zijn ze gevlucht. De politie doet daarom buurtonderzoek. Ook de Forensische Opsporingsdienst komt ter plaatse. Via Burgernet wordt omwonenden gevraagd uit te kijken naar drie personen met een KPN-jas. Wie tips heeft, kan 112 bellen.

Slachtoffer niet gewond

In de woning woonde één slachtoffer. Hij is niet gewond geraakt. ,,Maar ik kan me voorstellen dat hij enorm geschrokken is”, zegt de woordvoerster.

De Brusselstraat ligt in de wijk Hoge Vucht. In de omgeving zijn afzetlinten gespannen. Meerdere agenten met kogelwerende vesten staan bij de flat. Een ambulance is ook ter plekke.

