WonenBreburg steekt 190 miljoen om huurhuizen in Breda te verduurzamen

Mag het wat duurzamer? Met zo'n vraag weten ze in Breda maar moeilijk raad

BREDA - ‘Dit is gewoon terreur.’ Jazeker, de rapen zijn gaar, wanneer Sabine van Nispen, Talitha Korsmit en Janneke van Lierop in de raad van Breda op de proppen komen met een bijzondere motie. Daarin wordt onder meer opgeroepen om de maaltijden van de raad vegetarisch en dus duurzamer te maken, maar ook om geen bosje bloemen meer te geven, want dat is slecht voor het milieu.

17 mei