Woedende Bredase schilder hangt anti-Poetindoek op: ‘Soms moet je je nek uitsteken’

Informatie­avond over Woonakker (550 woningen) in Teteringen: ontwikke­laars praten bij

BREDA - De ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling houden samen met de gemeente Breda een informatieavond over de laatste stand van zaken rond het bouwplan Woonakker in Teteringen. Iedereen is op dinsdag 10 mei welkom in ’t Web (19.00-21.00 uur). ,,We informeren u tijdens deze avond over het plan en proces van Woonakker.”

30 april