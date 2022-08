Witch Doctooor! Bezoek het atelier van (Studio) Smack in Breda

Op atelierbezoek bijKunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars speciaal hun deuren. Met deze week (Studio) Smack, werkend vanuit een oud industrieel pand in Breda en het meest bekend van ‘Witch Doctor’.

Thom Snels (43), Béla Zsigmond (47) en Ton Meijdam (49) verheffen computeranimaties tot gigantisch grote, oneindig te bekijken kunstwerken. Ze waren ooit alle drie studenten van kunstacademie St. Joost. Snels deed animatie, de andere twee studeerden in eerste instantie grafisch ontwerp. Snels: ,,We deelden een liefde voor muziek en absurdistische humor. We spraken ’s avonds vaak af. We bouwden een set voor een film die er nooit kwam, dronken Schultenbräu en aten spaghetti met gebakken smac. We hadden dus net zo goed Studio Schultenbräu kunnen heten.”

Het werd Studio Smack. Dat is inmiddels ingekort tot Smack, nadat ze iets te vaak moesten uitleggen géén muziek op te nemen. Meijdam: ,,We maakten toen wel nog muziek. Thom schreef teksten, ik muziek. Precies twee mensen vonden dat leuk, we vormden onze eigen doelgroep. Later wilden we een komisch duo starten, met sketches en politiek incorrecte grappen. Dat werd het ook niet.”

Meijdam gooide op het eind van zijn opleiding het roer om. ,,Hoe leuk was dat grafische werk nu eigenlijk? Dat in opdracht websites bouwen, logo’s ontwerpen, huisstijlen ontwikkelen? Ik wilde meer rock & roll. Autonomer gaan werken, clips maken. Op de valreep vond ik de juiste kunstvorm én twee geestverwanten.”

Zsigmond: ,,Het idee was: los komen van grafische technieken, buiten grenzen treden en bijzondere verhalen vertellen. We hadden behoefte aan experiment. Smack is een artistiek labo.”

Het trio hanteert geen afgesproken taakverdeling en doet niet aan ouderwetse storytelling. De meeste ideeën starten bij Meijdam. Hij is tevens verantwoordelijk voor het creëren van de karakters. De research, het experimenteren, testen en animeren, dat doen de drie samen. Snels: ,,Onze werkwijze heeft iets van een organische rockband. Niet conceptueel, eerder intuïtief en chaotisch.”

Smack bestaat zeventien jaar. Het trio bleef zich continu ontwikkelen, werd internationaal overladen met prijzen en exposeerde van Madrid, Seoul, Beijing, Londen tot... Breda. Wereldberoemd werd Smack in 2016 met de videoclip van Witch Doctor van rockband De Staat, die live nog steeds wordt nagespeeld door het publiek. Smack is echter veel meer dan dat. Ze creëren ook ‘super information landscapes’. In Madrid hangt hun drieluik Speculum. Dat is een loop van drie minuten vol bewegende karakters. Die zijn te aanschouwen op een led-muur van 21 meter lang en vier meter hoog. Je kunt er eindeloos naar kijken.

De Tuin der Lusten

Het hier afgebeelde middenpaneel van Speculum is gebaseerd op De Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch. Meijdam: ,,De Spanjaarden hebben het originele schilderij gestolen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen, haha. We werken nauw samen met een galerie in Madrid. Het origineel gaat over zonden, gekoppeld aan moraal. Wij actualiseren dat. Qua moraal gelden er nu andere interpretaties. In de tijd van Bosch was het christendom het morele kompas, nu is alles versplinterd, om niet te zeggen compleet losgeslagen. Wat wij doen is uitzoomen in beeld en tijd, naar menselijke gedrag.”

Er zit altijd veel maatschappelijk engagement in het werk van Smack. Meijdam: ,,We bieden spiegelaffiches van de tijd. Voorheen keken we wat er achter de advertentiemarkt zat, nu is het vaak het individu versus de massa. Individuen eisen hun plek op. We laten ook zien dat zij binnen het grote geheel eigenlijk slechts zandkorrels zijn.”

Kim Kardashian

,,Als uitgelicht detail zie je onze moderne versie van de Venus van Willendorf. Dat is het oudste beeld van een vrouwenfiguur. Het schoonheidsideaal is aan veranderingen onderhevig. Cosmetische chirurgen die Kim Kardashian hebben gevormd tot wat ze nu is, kunnen worden beschouwd als onze moderne beeldhouwers. Daarom beschouwen wij Kardashian hier als onze eigen fysiologische versie.”

Alles beweegt in het werk van Smack. Meijdam: ,,Hoe wij omgaan met bewegend beeld heeft iets muzikaals. De karakters zijn de liedjes. De beweging is het ritme. Het landschap is de plaat, in dit geval een plaat zonder begin of einde.”

Veel songschrijvers werken vanuit sores. Dat deed Smack nog niet. ,,Binnenkort wel, na persoonlijke leed. Het Hof van Eden, het paradijs en de hel hadden we al in ons werk gestopt. Een hemel, voor eeuwig leven, was er nog niet. Niemand weet hoe die hemel eruit ziet, maar over een half jaar dus wel.”

Het atelier van Smack is op 28 augustus (13.00 en 17.00 uur) te bezoeken aan Speelhuislaan 171, Breda. Kijk voor meer werk op studiosmack.nl.

